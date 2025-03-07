Sanal Kumar Polis Memurunu Öldürdü! Zarar Edince Beylik Tabancasıyla Canına Kıydı

İstanbul'un Sultangazi ilçesi İsmet Paşa mahallesinde bulunan Şehit Mustafa Tercan Polis Merkez Amirliği bahçesinde saat 19.40 sıralarında dehşet veren bir olay yaşandı. Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Batuhan Kaya, ekip aracı içerisinde beylik tabancasıyla sağ şakağından kendini vurdu.

Yaralı halde Sultangazi Haseki Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Kaya, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etti.

Çalışma arkadaşları, Kaya'nın 'Sweet Bonanza' adlı bir bahis oyunu oynadığı ve 400-500 Bin TL arası zarar ettiğini aktardı. Öte yandan Kaya'nın bekar olduğu ve ailesinin Kars'ta ikamet ettiği öğrenildi.

Kaynak: Haber Merkezi