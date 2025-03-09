Bingöl’de Asayiş Denetimi, Uyuşturucu Madde ve Silah Bulundu

Bingöl’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada, ruhsatsız silah, bıçak ve uyuşturucu madde bulundu. 5 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Bingöl’de Asayiş Denetimi, Uyuşturucu Madde ve Silah Bulundu

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü, şehir genelinde suçu önlemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda yapılan denetimlerde 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet bıçak ve 2.46 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Bu suçlarla ilgili olduğu değerlendirilen toplam 5 şahıs hakkında adli işlemlere başlanıldığı öğrenildi.

Isparta’da Zehir Tacirlerine Darbe: 5 GözaltıIsparta’da Zehir Tacirlerine Darbe: 5 GözaltıGüncel
Uyuşturucuyla Yakalanan İki Kişi TutuklandıUyuşturucuyla Yakalanan İki Kişi TutuklandıGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Bingöl Uyuşturucu
Pamukkale Sitesi Davasında Yeni Gelişme Pamukkale Sitesi Davasında Yeni Gelişme
Bu Ağaçları ve Çiçekleri İlkbaharda Sakın Budamayın: Çiçek Açmıyor, Meyve Vermeyi Bırakıyor! Bu Ağaçları ve Çiçekleri İlkbaharda Sakın Budamayın: Çiçek Açmıyor, Meyve Vermeyi Bırakıyor!
Tenceredeki Yanık Lekeleri Anında Temizliyor! Ovalamaya Dahi Gerek Kalmıyor, Silgi Gibi Siliniyor Tenceredeki Yanık Lekeleri Anında Temizliyor! Ovalamaya Dahi Gerek Kalmıyor, Silgi Gibi Siliniyor
Jandarma Harekete Geçti, 4 Göçmen Yakalandı Jandarma Harekete Geçti, 4 Göçmen Yakalandı
ÇOK OKUNANLAR
Kızıl Goncalar'ın Meryem'i Özgü Namal'dan Yıllar Sonra Gelen Acı 'Eş' İtirafı Kızıl Goncalar'ın Meryem'i Özgü Namal'dan Yıllar Sonra Gelen Acı 'Eş' İtirafı
SSK, Bağ-Kur ve Tüm Emeklileri İlgilendiriyor! Emekli Bayram İkramiyesi İçin Tarih Verildi SSK, Bağ-Kur ve Tüm Emeklileri İlgilendiriyor! Emekli Bayram İkramiyesi İçin Tarih Verildi
SGK Harekete Geçti: Sigortalar Tek Tek Tespit Ediliyor, Bu Kişilerin Maaşları İptal Edilecek! SGK Harekete Geçti: Sigortalar Tek Tek Tespit Ediliyor, Bu Kişilerin Maaşları İptal Edilecek!
CHP’den İstifa Eden İsim Yeni Parti Kuruyor ‘Kararsızlar’ CHP’den İstifa Eden İsim Yeni Parti Kuruyor ‘Kararsızlar’
Otobüs Biletlerine Dev Zam! Bayram İçin Tatil Planı Hayalleri Suya Düşecek Otobüs Biletlerine Dev Zam! Bayram İçin Tatil Planı Hayalleri Suya Düşecek