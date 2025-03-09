Bingöl’de Asayiş Denetimi, Uyuşturucu Madde ve Silah Bulundu

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü, şehir genelinde suçu önlemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda yapılan denetimlerde 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet bıçak ve 2.46 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Bu suçlarla ilgili olduğu değerlendirilen toplam 5 şahıs hakkında adli işlemlere başlanıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA