Bingöl’de Asayiş Denetimi, Uyuşturucu Madde ve Silah Bulundu
Bingöl’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada, ruhsatsız silah, bıçak ve uyuşturucu madde bulundu. 5 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü, şehir genelinde suçu önlemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda yapılan denetimlerde 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet bıçak ve 2.46 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.
Bu suçlarla ilgili olduğu değerlendirilen toplam 5 şahıs hakkında adli işlemlere başlanıldığı öğrenildi.
Kaynak: İHA