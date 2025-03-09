Pamukkale Sitesi Davasında Yeni Gelişme

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Atatürk Mahallesi'nde yıkılan Pamukkale Sitesi A Blok’ta 25 kişinin hayatını kaybetmesi, 16 kişinin ise yaralanmasıyla ilgili yürütülen davada, inşaatın sorumluları müteahhitler Sadık Doğan ve Yusuf Alageyik ile teknik uygulama sorumlusu ve statik proje müellifi Atilla Gökçek'in yargılanmasına devam edildi.

BİNADA AĞIR KUSURLAR TESPİT EDİLDİ

Mahkemede mütalaasını sunan savcı, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen rapora dayandı. Yapılan incelemelerde, binanın ruhsat alınmadan inşa edildiği ve 1975 ile 1998 yönetmeliklerine aykırı olduğu belirlendi.

Ayrıca, binanın ruhsat alınmadan inşa edilmeye başlandığı, etriye aralıkları ve etriye kancalarında uygulanması gereken açının sağlanmadığı, 1975 ve 1998 yönetmeliklerine aykırı olduğu, yapı ruhsatında dolgu malzemesi olarak belirtilen tuğla yerine briket kullanıldığı tespitlerinin yer aldığı mütalaada, demir işçiliğinin yetersiz olduğu, ruhsata aykırı asmolen tavan bulunduğu, taşıyıcı elemanlardan elektrik tesisat boruları geçirildiği, statik projedeki temel derinliklerine uyulmadığı, temel işçiliğinin kötü olduğu ve beton sınıfı ile bazı donatıların yönetmelik şartlarını karşılamadığının belirlendiği kaydedildi.

Savcı, sanıkların meslekleri gereği tüm riskleri bilmelerine rağmen, Türkiye’nin deprem gerçeğine uygun hareket etmediklerini belirtti. Pamukkale Sitesi’nin, dönemin mevzuatına aykırı şekilde inşa edilmesi nedeniyle sanıkların "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçunu işledikleri ifade edildi. Bu sebeple, her sanığın ayrı ayrı cezalandırılması talep edildi.

‘GÖZ GÖRE GÖRE CİNAYET'

Davaya müdahil olan müşteki avukatı Eren Can, sanıkların "olası kast" suçundan yargılanması gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Pamukkale Sitesi davasında savcının yalnızca bilinçli taksirle ceza istemesi, adaletin yerini bulmasına engeldir. Pamukkale Sitesi davasında mütalaa açıkça gösteriyor ki bina, ruhsatsız, yönetmeliklere aykırı ve ağır kusurlarla inşa edildi. Müteahhitler ve teknik sorumlular, binanın yıkılma ihtimalini bile bile hareket etti. Elektrik borularını taşıyıcı elemanlardan geçirmek, yanlış malzeme kullanmak, temel derinliğini yönetmeliğe uydurmamak… Bunlar ihmalkârlık değil, göz göre göre cinayettir. Oysa bilirkişi raporları, sanıkların bilimden ve hukuktan bilinçli olarak saptığını, kâr uğruna insan hayatını tehlikeye attığını gösteriyor. Ruhsatsız, yönetmeliklere aykırı, kusurlu bir bina inşa ettiler ve bunun yıkılacağını biliyorlardı. Bu açık bir olası kast durumudur. Bu konuda mütalaaya karşı beyanda bulunacağız. Adalet Peşinde Aileleri Platformu olarak can verenlerin haklarını savunmaya, sorumluların en ağır cezayı alması için mücadele etmeye devam edeceğiz.

Davada bir sonraki duruşmanın tarihi önümüzdeki günlerde belirlenecek.

Kaynak: ANKA