Doktorlar Yeniden İş Bırakıyor: O Tarihte Sağlık Hizmeti Olmayacak

Ağır çalışma koşulları, sağlıkta şiddet ve haklarını gözetmeyen düzenlemeler nedeniyle sağlık çalışanlarının tepkileri sürüyor. Kasım ayından beri birçok kez iş bırakma kararı alan Aile Sağlığı Merkezi (ASM) çalışanları, taleplerine karşılık alamadıkları için 14 Mart Tıp Bayramı’nda bir kez daha iş bırakacak.

Aile hekimleri, ebe ve hemşireler, Sağlık Bakanlığı’nın sorunlarına kayıtsız kalmasını ve lehlerine bir adım atmamasını protesto ederek bir kez daha yetkililere çözüm üretme çağrısı yaptı.

'BU EMEK VE ÖZVERİ YOK SAYILAMAZ'

Eylemle ilgili açıklama yapan Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Derya Mengücük, şöyle konuştu:

"Bağışıklama ve koruyucu sağlık hizmetleri başta olmak üzere tüm basamaklardaki sağlık hizmetlerinin başarısı ve devam edebilmesi, olağanüstü ve insanüstü iş yüküne rağmen fedakarca çalışan sağlık çalışanları sayesindedir. Övündükleri sayılar, incittikleri ve tükettikleri hekimler, küstürdükleri ve korumadıkları sağlık çalışanları sayesindedir. Bu emek ve özveri yok sayılamaz. Yaşam için, sağlık için verilen emek küçümsenemez. Sağlık Bakanlığı, bu emek ve özverinin toplum sağlığının güvencesi olduğunu inkar etmeden çalışanlarının can güvenliği en başta olmak üzere çalışma koşulları ve özlük haklarında, ücretlerinde iyileştirmeler için en üst düzeyde çaba göstermelidir.

'YENİ YÖNETMELİKLER HAZIRLANMALI'

Sağlıkta şiddete karşı etkin ve caydırıcı tedbirlerin uygulamaya koyulmasını isteyen Mengücük, “Sağlık Bakanlığı, 3-5 dakikalık hızlandırılmış değil nitelikli sağlık hizmetinin peşinde olmalıdır. Performansa dayalı ve teşviklere bağlı çok parçalı ödemeler yerine sabit ve emekliliğe yansıyan tek maaş talebini gerçekleştirmelidir. Aile Hekimliği Yönetmeliğini, yenisini meslek örgütleri ve çalışanlarla birlikte hazırlamak üzere geri çekmelidir."

Kaynak: ANKA