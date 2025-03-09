Jandarma Harekete Geçti, 4 Göçmen Yakalandı

Van'da düzensiz göçmenlere karşı operasyon düzenlendi. Muradiye ilçesinde gerçekleşen operasyona ilişkin Kaymakamlıktan açıklama yapıldı.

Sosyal medya açıklamasına göre İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol kontrolü sırasında bir aracı durdurdu. Otomobildeki 4 düzensiz göçmen yakalandı. Araçta bulunan 2 kişi ise gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, adliyedeki işlemlerin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA