Jandarma Harekete Geçti, 4 Göçmen Yakalandı

Van'ın Muradiye ilçesinde bir araçta 4 düzensiz göçmen yakalandı. Jandarma ekipleri otomobildeki 2 şüpheliyi de gözaltına aldı.

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Jandarma Harekete Geçti, 4 Göçmen Yakalandı

Van'da düzensiz göçmenlere karşı operasyon düzenlendi. Muradiye ilçesinde gerçekleşen operasyona ilişkin Kaymakamlıktan açıklama yapıldı.

Sosyal medya açıklamasına göre İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol kontrolü sırasında bir aracı durdurdu. Otomobildeki 4 düzensiz göçmen yakalandı. Araçta bulunan 2 kişi ise gözaltına alındı.

Jandarma Harekete Geçti, 4 Göçmen Yakalandı - Resim : 1

Gözaltına alınan 2 şüpheli, adliyedeki işlemlerin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Kaynak: AA

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