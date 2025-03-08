Göçmen Kaçakçıları Otelde Kıskıvrak Yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde İl Emniyeti Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda bir otelde gözaltına alınan 3 göçmen kaçakçısı tutuklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyeti Müdürlüğü ekipleri, ilçede göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen şüphelileri yakalamak için bir otele operasyon düzenledi.

Operasyonda göçmen kaçakçısı oldukları öne sürülen 5 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA