Göçmen Kaçakçıları Otelde Kıskıvrak Yakalandı

Muğla'da göçmen kaçakçısı oldukları tespit edilen 3 kişi otelde yakalandı.

Göçmen Kaçakçıları Otelde Kıskıvrak Yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde İl Emniyeti Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda bir otelde gözaltına alınan 3 göçmen kaçakçısı tutuklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyeti Müdürlüğü ekipleri, ilçede göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen şüphelileri yakalamak için bir otele operasyon düzenledi.

Operasyonda göçmen kaçakçısı oldukları öne sürülen 5 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: AA

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