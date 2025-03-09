Hatay'da Korkutan Bahçe Yangını

Hatay'da bir evin bahçesinden alevler yükseldi. Olay yerine hızla varan itfaiye erleri yangını hemen söndürdü.

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Hatay'da Korkutan Bahçe Yangını

Hatay'da yükselen alevler yürekleri ağza getirdi. İskenderun'da bir evin bahçesinde yangın çıktı.

Vatandaşlar panikle ekiplere haber verdi. Buluttepe Mahallesi’ndeki eve ulaşan ekipler hemen harekete geçti. İtfaiye erleri yangını kontrol altına aldı.

Hatay'da Korkutan Bahçe Yangını - Resim : 1

Yangının eve sıçramadan söndürülmesi ve herhangi bir can kaybının yaşanmaması teselli oldu. Bahçede ise maddi hasar oluştu.

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Kaynak: İHA

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