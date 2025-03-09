Isparta’da Zehir Tacirlerine Darbe: 5 Gözaltı

Isparta’da polis ekipleri uyuşturucu operasyonları düzenledi. Uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 5 kişi gözaltına alınırken, 2 kişi hakkında da adli işlem başlatıldı.

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Isparta’da Zehir Tacirlerine Darbe: 5 Gözaltı

Isparta’da polis ekiplerinin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonlarında şoke eden miktarda sentetik madde ele geçirildi. 2 bin 521 kullanım kağıdına emdirilmiş sentetik kannabinoid, 34 sentetik ecza ve 0,67 gram metamfetaminin yakalandığı operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

Isparta’da Zehir Tacirlerine Darbe: 5 Gözaltı - Resim : 1

Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 7-8 Mart tarihlerinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında titiz bir operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda binlerce kullanım kağıdına emdirilmiş sentetik uyuşturucu ve farklı türde zararlı maddeler ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında, "uyuşturucu madde bulundurmak" suçundan 2 kişi hakkında adli işlem başlatılırken, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçlamasıyla 5 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Yetkililer, uyuşturucu ile mücadelenin kesintisiz süreceğini belirterek, halkı bilinçli olmaya ve şüpheli durumları ihbar etmeye çağırdı.

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Kaynak: İHA

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