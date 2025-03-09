Rize'de Korkutan Heyelan: 16 Ev Tahliye Edildi

Rize’nin Ardeşen ilçesine bağlı Aşağı Durak köyünde, karların erimesiyle meydana gelen heyelan köy yolunu ulaşıma kapattı, 16 ev tahliye edildi.

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Rize'de Korkutan Heyelan: 16 Ev Tahliye Edildi

Önceki akşam saatlerinde dik yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları, köy yoluna sürüklendi. Heyelan nedeniyle yolun alt kısmında bulunan 6 ev hasar gördü. Olayın ardından bölgeye jandarma, AFAD, belediye ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi. İş makineleriyle yol açma ve temizlik çalışmaları başlatılırken, güvenlik önlemleri kapsamında tahliye edilen ev sayısı 16’ya yükseldi.

Rize'de Korkutan Heyelan: 16 Ev Tahliye Edildi - Resim : 1

ÇAMUR EVLERİ BASTI

Aşağı Durak Köyü Muhtarı Mustafa Bayrak, olayın iftar saatlerine yakın gerçekleştiğini belirterek, "Köyde su kesintisi olduğu için buradaydık. Ardeşen’e indiğimiz sırada bir arkadaşımız yamacın koptuğunu ve menfezlerin tıkandığını söyledi. Köye döndüğümüzde büyük kaya parçalarının yola indiğini gördük. Menfezlerin tıkanmasıyla biriken hafriyat, çamur ve toprak evlere ulaştı. Şu ana kadar 16 evi boşalttık ve temizlik çalışmaları sürüyor" dedi.

Yetkililer, heyelan riskinin devam ettiğini belirterek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Köyde yol açma ve hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

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Kaynak: DHA

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