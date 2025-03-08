Bursa’da 4 Katlı Binada Yangın Çıktı

Yangın, Tavşanlı Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan alevler, kısa sürede daireyi etkisi altına aldı. Yangını fark eden mahalle sakinleri, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere kısa sürede müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yangının çıkış sebebiyle ilgili yetkililer tarafından inceleme başlatılırken, yangından etkilenen dairenin kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.

Kaynak: İHA