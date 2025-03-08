Bitlis’te Uyuşturucu Operasyonu: Yabancı Uyruklu 2 Şahıs Yakalandı

Bitlis Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürüttükleri analiz çalışmaları doğrultusunda Tatvan ilçesinde bir otobüsü durdurdu. Yolcu olarak seyahat eden 2 yabancı uyruklu şahıs, şüpheli hareketleri nedeniyle gözaltına alındı.

Şüphelilere yönelik yapılan üst aramasında, karın bölgelerine sarılı 4 adet şeffaf poşet içerisinde toplam 1 kilo 946 gram metamfetamin bulundu. Ele geçirilen uyuşturucuya el konulurken, gözaltına alınan şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA