Bitlis’te Uyuşturucu Operasyonu: Yabancı Uyruklu 2 Şahıs Yakalandı
Bitlis Emniyet Müdürlüğü’nün düzenlediği operasyonda, bir araçta yapılan kontrollerde 2 yabancı uyruklu şahsın üzerinde 1 kilo 946 gram metamfetamin ele geçirildi.
Bitlis Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürüttükleri analiz çalışmaları doğrultusunda Tatvan ilçesinde bir otobüsü durdurdu. Yolcu olarak seyahat eden 2 yabancı uyruklu şahıs, şüpheli hareketleri nedeniyle gözaltına alındı.
Şüphelilere yönelik yapılan üst aramasında, karın bölgelerine sarılı 4 adet şeffaf poşet içerisinde toplam 1 kilo 946 gram metamfetamin bulundu. Ele geçirilen uyuşturucuya el konulurken, gözaltına alınan şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.
Kaynak: İHA