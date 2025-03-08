Keşan’da İki Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı

Edinilen bilgilere göre, A.Y. yönetimindeki 22 UH 756 plakalı otomobil ile F.G. idaresindeki 22 FT 938 plakalı araç, Kılıçköy çıkışında çarpıştı. Kazada, 22 UH 756 plakalı otomobilin sürücüsü A.Y. ile 22 FT 938 plakalı araçta yolcu olarak bulunan A.E. ve İ.G. yaralandı.

Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri, kazanın nasıl meydana geldiğini belirlemek için olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA