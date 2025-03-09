5 Katlı Apartmanda Yangın Paniği, Yürekler Ağza Geldi

Bartın’ın Ulus ilçesinde saat 13.30 sıralarında Mustafa Metin'e ait 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Bacadan çıkan yangını fark edenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Abdipaşa, Ulus ve Bartın Belediyeleri itfaiye ekipleri, çatıya merdiven uzatarak yangına müdahale etti. Binada yaşayanlar tahliye edilirken, yangın, bir saatlik çalışmayla söndürüldü. Çatıda büyük zarara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: DHA