5 Katlı Apartmanda Yangın Paniği, Yürekler Ağza Geldi

Bartın’ın Ulus ilçesinde 5 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın mahalleliye korku dolu anlar yaşattı. Çıkış sebebi tam olarak bilinmeyen yangın çevreye yayılmadan kontrol altına alındı.

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5 Katlı Apartmanda Yangın Paniği, Yürekler Ağza Geldi

Bartın’ın Ulus ilçesinde saat 13.30 sıralarında Mustafa Metin'e ait 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Bacadan çıkan yangını fark edenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

5 Katlı Apartmanda Yangın Paniği, Yürekler Ağza Geldi - Resim : 1

Abdipaşa, Ulus ve Bartın Belediyeleri itfaiye ekipleri, çatıya merdiven uzatarak yangına müdahale etti. Binada yaşayanlar tahliye edilirken, yangın, bir saatlik çalışmayla söndürüldü. Çatıda büyük zarara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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