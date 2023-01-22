RTÜK Üyesi İlhan Taşcı'dan, Rasim Ozan Kütahyalı'ya dava: Tazminatı ÇYDD'ye bağışlayacak

RTÜK Üyesi İlhan Taşcı, Beyaz TV’de yayınlanan ‘Beyaz Futbol’ programında kendisine yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle Rasim Ozan Kütahyalı’ya 20 bin liralık tazminat davası açtı. Taşcı, kazanacağı tazminatı ÇYDD'ye bağışlayacağını kaydetti.

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RTÜK Üyesi İlhan Taşcı'dan, Rasim Ozan Kütahyalı'ya dava: Tazminatı ÇYDD'ye bağışlayacak

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Üyesi İlhan Taşcı, Beyaz TV’de yayınlanan ‘Derin Futbol’ programı ile ilgili RTÜK Başkanlığı’na başvurmuştu. Rasim Ozan Kütahyalı’nın yayında küfrettiğini belirten Taşcı, RTÜK Başkanlığı’ndan, yayınla ilgili hazırlanacak değerlendirme raporunun Üst Kurul toplantısının gündemine alınmasını talep etmişti.

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RTÜK, BEYAZ TV’YE CEZA VERDİ

Bunun üzerin RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, söz konusu program hakkında inceleme başlatıldığını duyurmuş ve “Beyaz TV’de yayınlanan Derin Futbol programında sarf edilen küfürlü sözler üzerine, ilgili yayın hakkında inceleme başlatılmıştır” açıklamasını yapmıştı. Taşcı’nın başvurusu üzerine Üst Kurul, Beyaz TV’ye oybirliğiyle yüzde 3 oranında para cezası vermişti.

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KÜTAHYALI HAKARET ETTİ TAŞCI DAVA AÇTI: TAZMİNAT ÇYDD’YE BAĞIŞLANACAK

Taşcı, RTÜK’ün verdiği ceza sonrası Beyaz TV ekranlarında yayınlanan ‘Beyaz Futbol’ programında Rasim Ozan Kütahyalı’nın kendisine yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle tazminat davası açacağını duyurmuştu. Taşcı, avukatı Mustafa Gökhan Tekşen aracılığıyla Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi’ne Kütahyalı aleyhine 20 bin lirayık tazminat davası açtı. Taşcı, kazanması halinde Kütahyalı’dan alacağı tazminatı Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne (ÇYDD) bağışlayacağını belirtti.

“ONUN SEVİYESİNE İNMEM, ANCAK ONA DA PABUÇ BIRAKMAM”

İlhan Taşcı, Kütahyalı’ya açtığı tazminat davasına ilişkin konuştu. Taşcı, konuyla ilgili şunları kaydetti: 

“Kişisel bir meselem olamaz, olması da düşünülemez. Anayasal bir üst kurul olan RTÜK’te üye olarak görev yapıyorum. Onun kullandığı dil, toplumun tamamını ilgilendirir. Biz, 84 milyon yurttaşın ekranlarda ve internet ortamında temiz bir dil ve doğru Türkçe kullanılması için mücadele veriyoruz.

Benim dilekçem üzerine Kütahyalı’ya kullandığı kirli dil nedeniyle RTÜK’ün oybirliğiyle ceza vermesi de meselenin kişisel olmayıp ilkesel olduğunu ortaya koyuyor. Buna rağmen şahsıma yönelik kirli iftira ve tehdit içeren sözlerinin bedelini yargı önünde ödemelidir. Önüne gelene saygısız ve seviyesiz bir dil kullanmak ona yakışabilir ama ben onun seviyesine inmem, ancak ona da pabuç bırakmam. Hukuk önünde mücadelemi verir, yargının hesabını sormasını beklerim.

Daha önce Boşnak yurttaşlarımıza yönelik hakaretleri nedeniyle yaptırımla karşı karşıya kalan bu zatın bana yönelik kirli sözlerinin hesabını yargı önünde vermesi, temiz bir toplum ve ekran hedefine yönelik ilk adım olacaktır.”

Kaynak: ANKA

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