İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün açtığı ihale, Kalyon Holding yöneticisinin kurduğu şirkete verildi

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’nün yapım ihalesi Selcen Zeliha Özkök’ün kurucusu olduğu Arsen İnşaat’a verildi. Pazarlık usulüyle yapılan ihalenin yaklaşık maliyeti 6 milyon 671 bin TL olarak açıklanırken verilen en yüksek teklif 25 milyon TL oldu. 150 gün sürmesi planlanan proje için 3 firma teklif vermişti.

Medyascope'tan Okan Yücel'in haberine göre Kalyon İnşaat’ta teklif müdürü olarak çalışan Selcen Zeliha Özkök Arda ve İsmail Arda tarafından Mart 2014’te kurulan şirketin de dahil olduğu iş ortaklığı, TOKİ’nin 5 Haziran 2020’de Elazığ’da 142 adet konut inşaatı için düzenlediği ihaleyi de kazanmıştı. Selcen Zeliha Özkök Arda, 17-25 Aralık soruşturmalarında hakkında gözaltı kararı verilen isimler arasındaydı.