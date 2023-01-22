'Cezaevinde kalamaz' raporuna rağmen tahliye edilmedi: 'Ölüm döşeğinde mi olması lazım'

Hasta tutuklu Gıyasettin Sevmiş 'cezaevinde kalamaz' raporuna rağmen tahliye edilmiyor. Eşi Sultan Sevmiş, "Serbest bırakılması için ölüm döşeğinde mi olması lazım? Zulüm yapılıyor” dedi.

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'Cezaevinde kalamaz' raporuna rağmen tahliye edilmedi: 'Ölüm döşeğinde mi olması lazım'

Van Yüksek Güvenlikli Cezaevi’ndeki ağır hasta tutuklu Gıyasettin Sevmiş’in sağlık durumu her geçen gün biraz daha da kötüye gidiyor.

Sevmiş, 'örgüte yardım ve yataklık' suçlamasıyla tutuklanarak müebbet hapis cezasına mahkum edildi. 16 yıldır tutuklu olan Sevmiş, 11 yıl önce Wilson hastalığına (karaciğer, beyin ve diğer hayati organlarda bakır birikmesi sonucu ortaya çıkan kalıtsal bir hastalık) yakalandı.

2014 YILINDA HASTANE 'CEZAEVİNDEN KALAMAZ' RAPORU VERDİ

Sevmiş’in ayrıca siroz, şeker, migren, görme bozukluğu, beyninde küçülme, damar tıkanıklığı, Hepatit B gibi hastalıkları da bulunuyor. Ayrıca Haziran 2017'de geçirdiği ameliyat sonucu Sevmiş’in kalbine pil takıldı. Sevmiş, 11 Mart 2014'te Diyarbakır'da bulunan Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi oldu ve sağlık durumuna dair “cezaevinde kalamaz” raporu verildi. Ancak rapora rağmen tahliye edilmedi.

“ZULÜM YAPILIYOR, SERBEST BIRAKILMASI İÇİN ÖLÜM DÖŞEĞİNDE Mİ OLMASI LAZIM”

Mezopotamya Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Sultan Sevmiş, eşinin yaşadıklarıyla ilgili olarak “Zulüm yapılıyor” ifadelerini kullandı. Eşinin 16 yıllık tutukluluğunda birçok hastalığa yakalandığına dikkat çeken Sevmiş, şunları söyledi:

“En son açık görüşte gördüm, kötü görünüyordu. Biz üzülmeyelim diye, iyi olduğunu söyledi. Serbest bırakılması için ölüm döşeğinde mi olması lazım? Tedavisi yapılmıyor. Tekli hücrede tutuluyor. Eşimin ve tüm ağır hasta tutukluların bir an önce tahliye edilmesini ve tedavilerinin yapılmasını istiyorum."

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