İETT otobüsünde cinsel ilişkiye hapis cezası

İstanbul Şişli'de sokak ortasında bekletilen belediye otobüsünde bir kadınla cinsel ilişkiye girdiği iddia edilen İETT şoförü hakkındaki karar belli oldu. Mahkeme, şoför ve cinsel ilişkiye girdiği kadın hakkında "Hayasızca hareketlerde bulunma" suçundan 3 ay 22'şer gün hapis cezası vererek hükmün açıklanmasını geri bırakıldı.

Olay, 7 Haziran 2022'de gece saat 00.48 sıralarında meydana geldi. Yay Meydanı Caddesi'nde yürüyen E.A. isimli kişi, bir çiftin yolda bekletilen belediye otobüsünde cinsel ilişkiye girdiklerini görünce cep telefonuyla kayıt yapıp ihbarda bulundu. Şoför A.Ş. mesai saati dışında eski sevgilisi N.G.'nin (58) yanına geldiğini, cinsel ilişkiye girdiklerini belirterek pişman olduğunu söyledi. Savcılık umuma açık yerde cinsel ilişki gerekçesiyle "Hayasızca hareketlerde bulunma" suçundan şoför A.Ş. ve cinsel ilişkiye girdiği N.G. hakkında 6 aydan 1 yıla kadar hapis talep etti.

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde basit yargılama usulüne göre iki sanığa 15 gün içinde savunma yapmaları için yazı gönderildi. Ancak sanıklar bu süre içinde yazılı savunmalarını sunmadılar. Dosyayı karara bağlayan mahkeme, şoför A.Ş.'nin ifadesinde N.G.'nin eski tanıdığı olduğunu, buluştuklarında otobüs içinde cinsel ilişki yaşadıklarını söylediğine yer verdi. N.G.'nin ise şoförü tanımadığını, Çanakkale'de yaşadığını ancak olay günü İstanbul'da olup olmadığını hatırlamadığını, diğer sanığın kimlik bilgilerini bilmesinin normal olduğunu çünkü yardım ve hayır işlerinde çalıştığı için çevresinin geniş olduğunu söylediği belirtildi.

Kararda, araştırma tutanağına göre otobüs içindeki şahıslardan birinin A.Ş. diğerinin N.G. olduğu anlaşıldığı belirtilerek, şoförün olay tarihinde belediye otobüsü içinde cinsel ilişkide bulunduğunu kabul ettiği kaydedildi.

Kararda N.G.'nin suçunu kabul etmediği, şoförü tanımadığını bildirse de şoförün N.G.'nin yaşadığı yer gibi detayları bildiği ve N.G.'ye iftira atmak için bir sebebi olmadığı vurgulandı. Mahkeme her iki sanığa "Hayasızca hareketlerde bulunma" suçundan ayrı ayrı 3 ay 22'şer gün hapis cezasına verdi. Daha önce ceza almamış olmalarını, kişilik özelliklerini dikkate alan mahkeme, yeniden suç işlemeyecekleri kanaatiyle sanıklar hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.