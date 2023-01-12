RTÜK Üyesi Taşçı'dan tehdit ve hakaret savuran Rasim Ozan Kütahyalı'ya: Tazminatı ÇYDD ve KumpasDer'e bağışlayacağım

RTÜK’ün CHP kontenjanından seçilen üyesi İlhan Taşcı'nın, Beyaz TV’de yayınlanan “Derin Futbol” programı ile ilgili, RTÜK Başkanlığı’na yaptığı başvuru sonuçlandı.

Taşçı, Twitter'dan yaptığı açıklamada, RTÜK'ün Beyaz Tv'ye para cezası verdiğini duyurdu. Taşçı, "RTÜK, şikayet dilekçemiz üzerine Rasim Ozan Kütahyalı’nın “kirli ve düzeysiz” dili nedeniyle Beyaz TV’ye oybirliğiyle yüzde 3 para cezası verdi. @RasimOzan_K Üst Kurulun oybirliğiyle aldığı kararı da değerlendirirsin!" ifadelerini kullandı.

"BEN ONUN HER ŞEYİNİ BİLİYORUM"

Rasim Ozan Kütahyalı, kararın açıklanmasının ardından katıldığı yayında CHP'lileri hedef alarak 'Bunlar manyak, bunlar faşist' diye konuştu. Hakaretlerini sürdüren Kütahyalı, küfürlü ifadelerini yayında tekrarlayarak savundu. Kütahyalı'nın küfür etmenin normal olduğunu anlatması dikkat çekti.

Rasim Ozan Kütahyalı, İlhan Taşçı'yı tehdit ederek; "Bizi şikayet eden... Ben onun plakasını, her şeyini bilirim... Şimdilik karışmıyorum... Şimdilik bir şey demiyorum...' diye konuştu.

"ÇYDD VE KUMPASDER'E BAĞIŞLAYACAĞIM"

Rasim Ozan Kütahyalı'nın katıldığı yayından anları paylaşan RTÜK üyesi İlhan Taşçı, "Rasim Ozan Kütahyalı’ya bu videodaki sözlerinden dolayı tazminat davası açıyorum. Kazanacağım tazminatı ÇYDD ve KumpasDer'e bağışlayacağımı şimdiden ilan ediyorum. Bildiklerini artık mahkemede anlatır kirli ağız!" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Gerçek Gündem