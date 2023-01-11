Rasim Ozan Kütayalı, Beyaz TV'nin başını yaktı: RTÜK cezayı kesti, Halk TV'yi de boş geçmedi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Üyesi İlhan Taşcı, RTÜK'e Rasim Ozan Kütahyalı'nın ekranlarda kullandığı kelimeler nedeniyle şikayet dilekçesi vermişti. Taşcı, Kütahyalı'yı şikayet ettiğini şu ifadelerle duyurmuştu:

"O utanmıyor küfrediyor; RTÜK ise üç maymunu oynuyor! Rasim Ozan Kütahyalı’nın canlı yayındaki küfürleri nedeniyle programın Üst Kurulda incelenip, değerlendirilmesi, bu kirli dilin duymazdan gelinmemesi bugün dilekçe verdim."

RTÜK CEZAYI KESTİ

Kütahyalı'nın söylemlerine daha fazla sessiz kalamayan RTÜK, bu kez Beyaz TV'ye de para cezası verdi. Taşcı'nın sosyal medya hesabından duyurduğu karar şöyle:

"RTÜK, şikayet dilekçemiz üzerine Rasim Ozan Kütahyalı’nın “kirli ve düzeysiz” dili nedeniyle Beyaz TV’ye oybirliğiyle yüzde 3 para cezası verdi. @RasimOzan_K Üst Kurulun oybirliğiyle aldığı kararı da değerlendirirsin!"

HALK TV'Yİ DE BOŞ GEÇMEDİ

Öte yandan RTÜK, Halk TV'yi yine boş geçmedi. Taşcı'nın açıklamasına göre Halk TV'ye de yüzde 1 para kesme cezası verdi.

Taşcı'nın ifadeleri şöyle:

"RTÜK’ten bu defa da espriye ceza! Ayşenur Arslan ile Emin Çapa’nın RTÜK’ün “mimikle terörü övmekten” verdiği cezayı espri şeklinde eleştirmeleri nedeniyle bugün de oyçokluğuyla Halk TV’ye % 1 idari para cezası verildi."