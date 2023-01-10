AKP 20 yılda medyanın yüzde 90'ına el koydu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle “Saray Medya Operasyonları ile Medyaya Çökme Yılları 2002-2022” başlığı ile rapor yayınladı.

Raporda çarpıcı verilere ve değerlendirmelere yer veren Yüksel Mansur Kılınç, “20 yıllık iktidarında AKP, ekonomik ve siyasi baskının yanı sıra; devlet kurumlarını, yargıyı, kamu bankalarını, kamu ihalelerini kullanarak ve yurt dışı uzantıları da bulunan ‘sıcak para operasyonları’ ile medyaya çökmüştür.” dedi.

''GAZETELERİN, TELEVİZYONLARIN, RADYOLARIN EN AZ YARISI KAPANDI''

“AKP iktidarı; diğer alanlarda olduğu gibi medyada da geride, çökertilmiş bir yapı bırakarak gitmektedir” diyen Kılınç sözlerini şöyle sürdürdü:

“AKP’nin 20 yıllık iktidarında, ülkemizde yayın yapan, ulusal-yerel toplam bin 800 gazetenin yarıya yakını kapanmıştır. Ulusal yayın yapan televizyon kanallarının neredeyse yüzde 90’ı AKP’nin kontrolüne geçmiştir. Artan maliyetler nedeniyle yerel-bölgesel televizyon kanallarının yüzde 90’a yakını kapanmıştır. 2002-2022 yılları arasında başta yerel-bölgesel radyolar olmak üzere radyoların yüzde 70’e yakını yayınlarına son vermek zorunda kalmıştır. On binlerce medya çalışanı işsiz kalmış, medya alanında işsizlik oranı %40’ı bulmuştur. İletişim fakültelerinden mezun olanların medya alanında iş bulma oranı yüzde 5’e kadar düşmüştür.”

''AKP KAMU KURUMLARINI KULLANARAK MEDYAYI ELE GEÇİRDİ''

20 yıllık iktidarında AKP’nin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), kamu bankaları ve yargı kurumları başta olmak üzere kamu kuruluşlarını kullanarak medyayı ele geçirdiğini kaydeden Kılınç, “AKP’nin iktidara geldiği 2002 yılında medya alanındaki beş büyük medya grubu olan Doğan, Sabah, Uzan, Çukurova ve Doğuş gruplarının 2022’deki sahiplik durumuna bakıldığında AKP dönemindeki medya operasyonlarının boyutu daha iyi anlaşılacaktır.” dedi.

''RTÜK-BİK-BTK-CİB OPERASYON AYGITLARINA DÖNÜŞTÜ''

Yüksel Mansur Kılınç, RTÜK’ün Saray’ın, radyo – televizyon komiserliğine, Basın İlan Kurumu’nun ilanları havuza cezaları bağımsız medyaya verme aygıtına, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun internet medyasının yargısız infaz kurumuna, İletişim Başkanlığı’nın ise Saray’ın operasyon ve dezenformasyon başkanlığına dönüştürüldüğünü ifade etti.

''ÇOK YAKINDA YENİ BİR DÖNEM BAŞLAYACAK''

Çok yakında medyada da AKP döneminin sona ereceğini söyleyen Kılınç, “Ülkemizin demokratik ve basın tarihinin birikimleri, direnen medyanın mücadelesi, AKP’nin medyada yarattığı yıkımı aşacak güçtedir. Cumhuriyetimizin İkinci Yüzyılında, Millet İktidarında medyanın sorunları, medya özgürlüğü ve medya örgütlülüğü esas alınarak çözüme kavuşturulacaktır” dedi.

''KÖKLÜ VE YENİ DÜZENLEMELER YAPILACAK''

“Kılınç, iktidar değişikliğinde medya alanında köklü düzenlemeler yapılacağını belirterek yapılacak düzenlemeleri şöyle sıraladı:

“Basın İş Kanunu güncellenecektir. Medya çalışanlarının örgütlülüğü ve istihdamı teşvik edilecektir. Basın İlan Kurumu yeniden yapılandırılacaktır. RTÜK, bir düzenleme kuruluna dönüştürülecektir. Telif sorunları çözüme kavuşturulacaktır. Medya kurumlarının sahiplik yapısı ile ilgili düzenlemeler yapılacaktır. Tiraj, izlenme ve dinlenmede yeni ölçümleme sistemi kurulacaktır. TRT ve Anadolu Ajansı halkın sesi olacaktır.”