Gazete Kapı yayın hayatına başladı

Genel Yayın Yönetmenliğini Aykut Küçükkaya’nın yaptığı Gazete Kapı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde okura kapılarını açtı.

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Gazete Kapı yayın hayatına başladı

Gazete Kapı, www.gazetekapi.com adlı internet sitesiyle yayın hayatına başladı.

Genel Yayın Yönetmenliğini Aykut Küçükkaya’nın yaptığı haber sitesi, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde okuyucuya “merhaba” dedi.

Küçükkaya ilk yazısında “Siz değerli okurlarımıza ‘yeniden merhaba’ derken söz veriyoruz... Kalemlerimizi gerekirse kıracağız ama asla satmayacağız!.. Meslek örgütlerimizin yayın ilkelerinden bir milim dahi sapmadan habere, haberciliğe büyük bir ‘kapı’ açacağız!.. Laik demokratik Cumhuriyet'in 100. yılında bu mücadele ruhuyla ve bitmez tükenmez gazetecilik aşkımızla ‘yeniden merhaba!..’” ifadelerini kullandı.

Gazete Kapı’nın Dijital Yayın Koordinatörlüğü’nü Ozan Yurtoğlu yürütecek. Sorumlu Yazı İşleri Müdürlüğü görevini ise Serkan Ozan üstlenecek. Aykut Küçükkaya, Ozan Yurtoğlu ve Serkan Ozan, uzun yıllar Cumhuriyet gazetesinde çalışmışlardı.

Gazete Kapı’nın yazar kadrosunda ise Pınar Türenç, Ahmet Mümtaz Taylan, Görkem Yeltan, Ali Ayaroğlu, Cemran Öder, Mehmet Güreli, Hüseyin Avni Danyal, Nilay Özer, Ercan Durna, Acun Papakçı, Ömer Turan ve İsmail Cem Doğru gibi isimler yer alıyor.

Yeni haber sitesi; Basın Konseyi, Türkiye Gazeteciler Sendikası, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ve Çağdaş Gazeteciler Derneği'nin basın meslek ilkelerine uyacağını taahhüt ettiğini duyurdu.

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