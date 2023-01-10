Gazeteci Sezgin Kartal gözaltına alındı

Gazeteci Sezgin Kartal bugün gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Karşımahalle yaptığı açıklamada, "10 Ocak Gazeteciler Günü'nde muhabirimiz Sezgin Kartal evine yapılan sabah operasyonuyla gözaltına alındı. Baskılarınıza rağmen hakikatı yazmaya devam edeceğiz!" dedi.

Kartal'ın neden gözaltına alındığı henüz bilinmiyor.