Gazeteci Sezgin Kartal gözaltına alındı
Gazeteci Sezgin Kartal bugün sabah saatlerinde gözaltına alındı.
Gazeteci Sezgin Kartal bugün gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Karşımahalle yaptığı açıklamada, "10 Ocak Gazeteciler Günü'nde muhabirimiz Sezgin Kartal evine yapılan sabah operasyonuyla gözaltına alındı. Baskılarınıza rağmen hakikatı yazmaya devam edeceğiz!" dedi.
Kartal'ın neden gözaltına alındığı henüz bilinmiyor.
10 Ocak Gazeteciler Günü'nde muhabirimiz Sezgin Kartal(@sezginkrtal) evine yapılan sabah operasyonuyla gözaltına alındı.— KarşıMahalle (@KarsiMahalleOrg) January 10, 2023
Baskılarınıza rağmen hakikatı yazmaya devam edeceğiz!
Detaylar gelecek... pic.twitter.com/YjCfU0hXIn
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