Özlem Akarsu Çelik Halk TV'den neden istifa ettiğini açıkladı

Gazeteci Özlem Akarsu Çelik Halk TV'den istifa gerekçesine ilişkin açıklama yaptı.

Çelik açıklamasında "HALK TV Ankara Temsilciliği görevimden istifamın gerekçesi👇🏽 Dört aydır birlikte çalıştığım ekip arkadaşlarıma ve değerli izleyicilere saygılarımla…" ifadelerini kullandı.

Açıklamada gazete patronlarının genel yayın yönetmenliğine soyunmaması gerektiğini vurgulayan Çelik "Gazetecilik kamu yararı yerine, bir patronun, belli siyasi ve ekonomik yapıların çıkarı gözetilerek icra edildiğinde ülkenin ne hale geldiğinin tanıklarıyız" eleştirisini de dile getirdi.

Çelik'in paylaşımı şöyle: