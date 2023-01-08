Rasim Ozan Kütahyalı'dan derbi paylaşımı: Fenerbahçe bugün bizi mağlup ederse...
Spor yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı, Galatasaray'ın Fenerbahçe karşısında mağlup olması durumunda sakallarını keseceğini söyledi.
Güneş yazarı Rasim Ozan Kütahyalı, bu akşam Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe ve Galatasaray derbisi için skor tahmininde bulundu. Galatasaraylı olan Kütahyalı, "Fenerbahçe bugün bizi mağlup ederse canlı yayında sakallarımı usturayla sinekkaydı kestireceğim" paylaşımını yaptı.
Kütahyalı Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu gece Kadıköy’de vuku bulacak neticeyi şimdiden ilan ediyorum… Fenerbahçe:1 - Galatasaray:3 Ertem Şener ile yaptığımız derbi özel yayınındaki sözümün arkasındayım… Eğer Fenerbahçe bugün bizi mağlup ederse canlı yayında sakallarımı usturayla sinekkaydı kestireceğim.." ifadesini kullandı.
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