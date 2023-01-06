LeMaN'dan çarpıcı Fatih Sultan Mehmet tablosu kapağı

Haftalık mizah ve karikatür dergisi LeMan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi(ne (BB) açılan "terör" soruşturması ve Fatih Sultan Mehmet tablosuna başlatılan incelemeyi kapağına taşıdı.

İçişleri Bakanlığı; İBB'nin 26 Haziran 2020’de Londra’da bir müzayede evinden satın aldığı ve belediyenin Saraçhane’deki binasında sergilenen Fatih Sultan Mehmet tablosuna inceleme başlatmıştı. İBB'ye yönelik bakanlığın başlattığı "terör" soruşturması devam ediyor.

Leman dergisi, bu haftaki kapağında İBB hakkında açılan soruşturmalara yer verdi. Kapakta, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Fatih Sultan Mehmet tablosunun olduğu karikatür paylaşıldı.

İşte o kapak: