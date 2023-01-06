LeMaN'dan çarpıcı Fatih Sultan Mehmet tablosu kapağı
Haftalık mizah ve karikatür dergisi Leman, her kapağına toplumsal konuları taşımaya devam ediyor. Son olarak bu haftaki kapağı ortaya çıkan Leman, İBB'nin satın aldığı Fatih Sultan Mehmet tablosuna açılan soruşturmayı konu aldı.
Haftalık mizah ve karikatür dergisi LeMan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi(ne (BB) açılan "terör" soruşturması ve Fatih Sultan Mehmet tablosuna başlatılan incelemeyi kapağına taşıdı.
İçişleri Bakanlığı; İBB'nin 26 Haziran 2020’de Londra’da bir müzayede evinden satın aldığı ve belediyenin Saraçhane’deki binasında sergilenen Fatih Sultan Mehmet tablosuna inceleme başlatmıştı. İBB'ye yönelik bakanlığın başlattığı "terör" soruşturması devam ediyor.
Leman dergisi, bu haftaki kapağında İBB hakkında açılan soruşturmalara yer verdi. Kapakta, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Fatih Sultan Mehmet tablosunun olduğu karikatür paylaşıldı.
İşte o kapak:
Canlı yayında gülümseten anlar: Prof. Uzgel konuşurken annesi odaya girdi Medya 06 Ocak 2023 08:29
Hadi Özışık: Reklam ambargosu uygulanıyor, satmayı düşünüyoruz Medya 05 Ocak 2023 13:51
Kanal D'nin en iddialı dizisindeydi.. Ölüm ilanı yayınlandı- Sevenleri telefona sarıldı Medya 04 Ocak 2023 23:02