LeMaN'dan çarpıcı Fatih Sultan Mehmet tablosu kapağı

Haftalık mizah ve karikatür dergisi Leman, her kapağına toplumsal konuları taşımaya devam ediyor. Son olarak bu haftaki kapağı ortaya çıkan Leman, İBB'nin satın aldığı Fatih Sultan Mehmet tablosuna açılan soruşturmayı konu aldı.

LeMaN'dan çarpıcı Fatih Sultan Mehmet tablosu kapağı

Haftalık mizah ve karikatür dergisi LeMan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi(ne (BB) açılan "terör" soruşturması ve Fatih Sultan Mehmet tablosuna başlatılan incelemeyi kapağına taşıdı.

İçişleri Bakanlığı; İBB'nin 26 Haziran 2020’de Londra’da bir müzayede evinden satın aldığı ve belediyenin Saraçhane’deki binasında sergilenen Fatih Sultan Mehmet tablosuna inceleme başlatmıştı. İBB'ye yönelik bakanlığın başlattığı "terör" soruşturması devam ediyor.

Leman dergisi, bu haftaki kapağında İBB hakkında açılan soruşturmalara yer verdi. Kapakta, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Fatih Sultan Mehmet tablosunun olduğu karikatür paylaşıldı.

İşte o kapak:

LeMaN'dan çarpıcı Fatih Sultan Mehmet tablosu kapağı - Resim : 1

Canlı yayında gülümseten anlar: Prof. Uzgel konuşurken annesi odaya girdi Medya 06 Ocak 2023 08:29
Hadi Özışık: Reklam ambargosu uygulanıyor, satmayı düşünüyoruz Medya 05 Ocak 2023 13:51
Kanal D'nin en iddialı dizisindeydi.. Ölüm ilanı yayınlandı- Sevenleri telefona sarıldı Medya 04 Ocak 2023 23:02
CHP'li Sertel: İnternet medyasında tekelci dönem başlıyor; gerçekleri yazan siteler cezalandırılacak Siyaset 04 Ocak 2023 14:17
ÇOK OKUNANLAR
2023'ün en şanslı burçları: Bu 3 burcun yüzü paradan ve aşktan yana gülecek 2023'ün en şanslı burçları: Bu 3 burcun yüzü paradan ve aşktan yana gülecek
'Çok iddialıyım' dedi, Altılı Masa’da konuşulan adayı canlı yayında duyurdu: Karamollaoğlu ‘İşi uzatmayalım’ dedi ve… 'Çok iddialıyım' dedi, Altılı Masa’da konuşulan adayı canlı yayında duyurdu!
Ekonomist Selçuk Geçer, doların yükseleceği tarihi açıkladı: 'Zirveye çıkacak' Ekonomist Selçuk Geçer, doların yükseleceği tarihi açıkladı!
Orta gelirliye konut kampanyasında yeni detaylar Orta gelirliye konut kampanyasında yeni detaylar
Tüm çalışanların e-Devlet'te birikmiş parası olabilir! Hesabınıza aktarabilirsiniz... Tüm çalışanların e-Devlet'te birikmiş parası olabilir!