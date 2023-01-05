Hadi Özışık: Reklam ambargosu uygulanıyor, satmayı düşünüyoruz

Suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker ile yaptığı görüşmeyle gündeme gelen Hadi Özışık, YouTube kanalına "Hadi Özışık'ı İndirin!’ Haber Geldi 3 Milyon TL Karşılığında Benim De Kalemimi Kırmışlar!” başlıklı bir video yükledi.

“REKLAM AMBARGOSU KOYUYORSUNUZ BEN NE YAPTIM YA”

Söz konusu videoda Özışık, "Sedat Peker'le konuştum diye beni hain ilan ettiniz. Şimdi de itin kopun kucağına atıyorsunuz. Al, başıma ne gelse önemli değil. Öldükten sonra bir şeyler söyleriz... Ben ne yaptım size kardeşim? 60 kişinin çalıştığı İnternet Haber grubuna siz reklam ambargosu koyuyorsunuz. Ben ne yaptım ya? Kardeşim Süleyman Özışık ne yaptı? Aç, susuz 19 aydır kirada yaşıyor, kirasını ödeyemiyor. İşsiz kalmış… Ne yaptık biz, ne yaptık? İnternet Haber’e reklam gittiği zaman, ‘kesin orayı, vermeyin’ demenin sebebi ne? Niye bize engel oluyorsunuz. Biz ne ihanet içerisinde olduk?" ifadelerini kullandı.

REKLAM AMBARGOSUNUN SEBEBİNİ AÇIKLAMADI

Videodaki ifadeleri üzerine görüşlerini almak için aradığımız Hadi Özışık, reklam ambargosunun uzun senelerdir devam ettiğini ve Sedat Peker'le yaptığı telefon görüşmesinin ardından reklamların neredeyse tamamen kesildiğini söyledi. Özışık, yıllardır süren ambargonun sebebini ise açıklamak istemedi.

"MAAŞLARI ÖDEYEMİYORUZ ÇOK ZOR DURUMDA KALIRSAK KAPATACAĞIZ”

Bir dönem İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yakınlığıyla anılan Özışık, sahibi olduğu İnternethaber'e yönelik reklam ambargosunu şu sözlerle anlattı:

"İnternethaber şu anda 23 yıllık bir site. 50-60 tane çalışan arkadaşımız var. Bunu özellikle belirtiyorum, benim şahsi bir kaygım yok. Benim gelirim var. Ben yarın İnternethaber'i kapattığımda maddi olarak herhangi bir sorun yaşamayacağım, bunu biliyorum. Kira gelirim var. Facebook ve Youtube'dan gelirim var. Fakat İnternethaber'de benimle 20 yıldır çalışan editör arkadaşım var. Ben İnternethaber'i kapattığımda bu arkadaşların tamamı işsiz kalacak. Gelirle gider birbirini karşılamadığı zaman, dolayısıyla şu anda düşünüyoruz. Ayakta kalabilir miyiz, kalamaz mıyız diye düşünüyoruz. Maaş ödememeye başladık, cepte olan her şeyi yine personel için giderlerimiz için harcadık. Çok zor durumda kalmamız durumunda maalesef kapatmak durumunda kalacağız.”

“SEDAT PEKER OLAYI DA BAHANEYDİ, O BAHANEYLE DAMLAYAN BİRTAKIM ŞEYLER BIÇAK GİBİ KESİLMİŞ OLDU”

Hadi Özışık, sözlerini şöyle sürdürdü:

“23 yıllık süreç içerisinde her defasında şu ifade kullanılıyor; ‘iktidara yakın gazeteci’, ‘AKP’li gazeteci’ vs. Biz, diğer sitelerin profesyonel reklamların dışında bugüne kadar bir tek kuruş AK Parti iktidarından asla nemalanmadık. 'Biz size ihaleyi verelim, şunu verelim...' gibi özel bir destek hiçbir zaman almadık, bizim böyle bir beklentimiz de yok.

Biz diyoruz ki İnternethaber yayın grubu günde 1 milyon kişinin ziyaret ettiği site. Reklamı hak ediyor mu, ediyor. Bugüne kadar böyleydi. 23 yıldır böyle ayakta kaldık. Tek gelir kaynağımız reklam. Dolayısıyla biz reklam ambargosu altına girdiğimiz zaman haklı olarak sitem ediyoruz.

Örneğin 3 siteye kamu reklamı verildiğinde, bu haksız rekabete girdiği için isyan ediyoruz. Ben o videoda ağlamıyorum, 'ne olur bize reklam verin' demiyorum. Bu siteyi 23 yıldır profesyonel manada, ekiplerimizin çalışmasıyla reklamlarımızı almışız. Ama bir el yıllardır bizimle uğraşıyor, yok olmamızı istiyor ve reklam ambargosu bir şekilde bize konuluyor. Ben Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağına bindiğim zaman da ambargo vardı yani onu da söyleyeyim. Dolayısıyla yeni bir şey değil. Sedat Peker olayı da bahaneydi. O bahaneyle, damlayan birtakım şeyler bıçak kesilmiş oldu.”

"KAPATMAK YERİNE SATIŞ DÜŞÜNCEMİZ DE VAR"

Hadi Özışık, İnternethaber'i satmayı düşündüklerini de ifade etti. Özışık, "Kapatmak yerine satış düşüncemiz de var. Birkaç kişiyle görüştük ama henüz sonuç alabilmiş değiliz. Müteşebbislerle birtakım görüşmeler yaptık ama henüz sonuç almadık." dedi. Gelirlerinin giderlerini karşılamadığını söyleyen Özışık, "Böyle olunca ayakta kalma ihtimalimiz sıfıra iniyor. Benim taşıma gibi bir gücüm yok. Bu nedenle satmayı düşünüyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem