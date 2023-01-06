Canlı yayında gülümseten anlar: Prof. Uzgel konuşurken annesi odaya girdi

Halk TV'de ekrana gelen Sansürsüz programında gülümseten anlar yaşandı.

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İpek Özbey'in sunumuyla Halk TV'de ekrana gelen Sansürsüz programında izleyicileri gülümseten anlar yaşandı.

Programın konuklarından Prof. Dr. İlhan Uzgel konuşurken yayına annesi de dahil oldu. Programa evden bağlanan Uzgel'in odasına giren annesi, stüdyodakileri ve ekran başında izleyenleri gülümsetti. 

İpek Özbey, kısa süreliğine yayına dahil olan Uzgel'in annesi için "Selamlarımızı iletin, çok tatlı" yorumunu yaptı. 

Kaynak: Gerçek Gündem

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