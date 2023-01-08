Gazeteci Metin Göktepe, katledilişinin 27. yılında anıldı

8 Ocak 1996'da haber izlediği sırada polislerce gözaltına alınan ve dövülerek öldürülen Evrensel Gazetesi Muhabiri Metin Göktepe İstanbul Esenler’de bulunan Kemer Mezarlığındaki mezarı başında anıldı.

Gazeteci Metin Göktepe, katledilişinin 27. yılında anıldı

Anma etkinliğine Metin Göktepe’nin ailesi, Evrensel Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat, Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Ercüment Akdeniz, Emek Partisi yöneticileri ve üyeleri, Cumartesi İnsanları, Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Genel Başkanı Gökhan Durmuş, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve HDP milletvekili Ebru Günay, İHD İstanbul Şube Başkanı Gülseren Yoleri, HDP İstanbul İl Eş Başkanı Ferhat Encü ve çok sayıda gazeteci katıldı.

NE OLMUŞTU?

Evrensel Gazetesi Muhabiri Metin Göktepe, 8 Ocak 1996 tarihinde, Ümraniye E Tipi Cezaevinde öldürülen tutuklular Orhan Özen ile Rıza Boybaş’ın cenaze törenini izlemek için gittiği Alibeyköy’de polisler tarafından gözaltına alınmış ve götürüldüğü Eyüp Kapalı Spor Salonu’nda dövülerek öldürülmüştü.

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