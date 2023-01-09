Halk TV'de üst düzey istifa: Hakan Çelenk görevi bıraktı

Halk TV'deki ayrılıklara bir yenisi daha eklendi. Yaklaşık iki yıldır kanalın internet sitesinin genel yayın yönetmenliğini sürdüren Hakan Çelenk, görevini bıraktı.

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Halk TV'de üst düzey istifa: Hakan Çelenk görevi bıraktı

Son olarak Haber Koordinatörü İnan Demirel ve Ankara Temsilcisi Özlem Akarsu Çelik'in istifa ettiği Halk TV'de yaprak dökümüne bir isim daha eklendi. 

Yaklaşık iki yıl önce kanalın internet sitesi halktv.com.tr'nin genel yayın yönetmenliğini üstlenen Hakan Çelenk'in bugün itibariyle görevini bıraktığı, çarşamba günü ise resmen ayrılmış olacağı öğrenildi.

Çelenk, Seda Selek'in moderatörlüğünde İsmail Saymaz, Mehmet Tezkan'ın yer aldığı Perdenin Önü Arkası programında yer almayı sürdürecek.

'KANAL İÇİN SÜRPRİZ OLMADI'

Gerçek Gündem'in ulaştığı Çelenk, "Bir süredir çok yorulmuştum. 10 Aralık itibariyle çalışma arkadaşlarıma da kararımı bildirmiştim. Görevimi bırakmam kanal için sürpriz olmadı" dedi.

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Demirel, kişisel Twitter hesabında yaptığı açıklamada herhangi bir gerekçe belirtmemiş ve "Halk TV'den ayrılma kararı aldım. Çalışma arkadaşlarıma ve izleyicilere teşekkür ederim" demekle yetinmişti.

Çelik ise adını anmadan kanalın patronu Cafer Mahiroğlu'nun yönetim tarzını eleştirmiş, taleplere rağmen çalışanların özlük haklarıyla ilgili herhangi bir adım atılmadığını belirtmişti. 

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