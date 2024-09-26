Polis Şeyda'nın Katili Yunus Emre Geçti'ye 12 Gün Önce Dava Açılmış

Dudullu Polis Merkezi'nde motosiklet hırsızlığıyla ilgili gözaltına alınan, hakkında 26 ayrı suç kaydı olduğu öğrenilen Yunus Emre Geçti (19) polis merkezinden kaçmış, görevli polis memurları K.H.S. ile Şeyda Yılmaz şüpheliyi yakalamak için peşine düşmüştü.

Şüpheli Yunus Emre Geçti, kısa süreli kovalamaca sonucu yakalanmış ve bu sırada arbede çıkmıştı.

Zanlının polisin silahını alarak ateş etmesi sonucu polis memuru Şeyda Yılmaz şehit olmuş, polis memuru K.H.S. ile şüphelinin annesi P.G. (43) yaralanmıştı. Suç makinesi Yunus Emre Geçti hakkında yeni skandallar ortaya çıktı.

12 GÜN ÖNCE ANNESİNİ DÖVMÜŞ!

Şeyda polis şehit düşmeden 12 gün önce, Yunus Emre Geçti’nin annesi Pınar Geçti'nin, oğlunun kendisini darbettiği için 19 Temmuz’da emniyete giderek şikayetçi olduğu öğrenildi.

Pınar Geçti ifadesinde, “Yunus Emre madde bağımlısı, öfke kontrolü olmayan biridir. Tedavi olması için Ümraniye Kaymakamlığı’na başvuruda bulundum” dedi. Can güvenliği olmadığını öne süren Pınar Geçti, oğlundan şikayetçi olduğunu vurgulayarak oğlu hakkında tedbir kararı talep etti.

TEDAVİ KARARI

Savcılık, 28 Haziran 2024’te, Türk Medeni Kanunu’nun 432. Maddesi’ni gerekçe göstererek Yunus Emre Geçti’nin çevreye verdiği zarar nedeniyle Sulh Hukuk Mahkemesi’nden tedbir kararı çıkartılmasını istedi. Mahkeme, savcılığın talebini kabul etti. Yunus Emre Geçti’nin tedavi altına alınması için karar çıkarıldı.

'YUNUS EMRE GEÇTİ’Yİ BULAMADIK'

Emniyet güçleri, mahkemeye yazı yazarak Yunus Emre Geçti’nin adresinde bulunamadığını belirtti. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca bu şikayetle ilgili 10 Eylül 2024 tarihinde Yunus Emre Geçti hakkında dava açıldığı ortaya çıktı.

Hazırlanan iddianamede şüpheli Geçti’nin 19 Temmuz 2024 tarihinde annesi Pınar Geçti’yi vücudunda kemik kırığı oluşturacak şekilde yüzüne yumruk atarak darp ettiği belirtildi.

Kaynak: Habertürk