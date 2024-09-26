Balıkesir’de Kaza! 4 Yaralı

Kaza, saat 13.00 civarında Edremit-İzmir kara yolunun Edremit Koca Seyit Havalimanı kavşağında gerçekleşti. Burhaniye'den Edremit istikametine giden Selçuk Demir’in (30) kullandığı hafif ticari araca, arkadan gelen Sait Saylan'ın (43) kullandığı otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Demir'in aracı kontrolden çıkarak şarampole düştü. Olay sonucunda yaralanan Selçuk Demir, eşi Büşra Demir (28), otomobil sürücüsü Sait Saylan ve onun annesi Ulfiye Saylan (67) çevredeki vatandaşlar tarafından araçtan çıkarıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaparak Edremit Devlet Hastanesi’ne sevk etti. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA