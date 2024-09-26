İşçi Servisinde Yangın Paniği

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde yer alan OSB’de çalışan işçileri taşıyan serviste çıkan yangın paniğe neden oldu.

İşçi Servisinde Yangın Paniği

Çukurköy Sanayi Kavşağı'nda, servis aracının motor kısmından aniden duman ve alevler yükseldi. Durumu fark eden otobüs şoförü, soğukkanlılıkla yangına müdahale etti.

Otobüs şoförü, otobüste bulunan yangın tüpü ile yangına hemen müdahale etti. Yangın, şoförün zamanında müdahalesi sayesinde kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olay anında işçi servisinde yolcu olmadığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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