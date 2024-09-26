Pekmez Kaynatmak İçin Ateş Yaktı, Hayatı Karardı

Bolu'nun Göynük ilçesinde pekmez kaynatmak için evinin kenarına ateş yakan vatandaşın otomobili ve evi yanarak hasar gördü.

Kürnüş köyünde meydana gelen olayda, H.K. isimli vatandaş evinin kenarında pekmez kaynatmak için ateş yaktı. H.K. işi bittiğinde ateşin başından ayrıldı. Ateşten sıçrayan alevler yakınında bulunan hafif ticari araca ve eve isabet etti. Yangın sebebiyle araç ve evde hasar meydana geldi.

Kaynak: İHA