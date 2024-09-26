Apartmanda Yangın Paniği! Sokağa Döküldüler

Yangın, saat 16.00 sularında Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Yeşilbahçe Mahallesi 1453 sokakta bulunan dört katlı bir apartmanın son katındaki dairenin banyosunda başladı. Haydar Kara, oğlu futbol okuluna götürmek üzere evden çıktıktan yaklaşık on dakika sonra banyoda bulunan şofbenin yanmaya başladı.

Alevlerin ve dumanın daireyi ve apartmanı sarması üzerine, bina sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine intikal eden polis ve itfaiye ekipleri, kapıyı kırarak içeri girdi ve yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü ve ardından duman tahliyesine geçti. Haydar Kara ve oğlu durumu öğrendikten sonra evlerine geri döndü. Ekiplerin yangınla ilgili incelemeleri devam ediyor.

Kaynak: DHA