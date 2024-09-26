CHP Tepki Göstermişti: Mahkemeden 'Terra Santa' Kararı

12 Aralık 2022 tarihinde gerçekleşen protokolle 10 yıllığına Beyoğlu Belediyesi'ne tahsis edilen Terra Santa’dan çıkması için tebligat gönderildi. Beyoğlu Kaymakamlığı tarafından 24 Eylül 2024 tarihinde gönderilen tebligatta, Terra Santa’daki belediye birimlerinin 27 Eylül 2024 Cuma günü saat 08.30’a kadar boşaltılması istendi. Beyoğlu Belediyesi de kararı hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle yargıya taşıdı.

Terra Santa'nın tahliyesine ilişkin açtığı davada belediyenin itirazını haklı bulan İstanbul 10’uncu İdare Mahkemesi, yürütmenin durdurulmasına, ara kararına cevap ve savunma için davalı idareye 30 gün süre tanınmasına karar verdi.

Tahliye kararına bu sabah CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de aralarında bulunduğu çok sayıda CHP yöneticisi ve belediye başkanı tepki göstermişti.

Kaynak: ANKA