Belediyeden Öğrencilere Online Eğitim Hizmeti

Tokat Belediyesi, ücretsiz online eğitim imkanı sunan Belediye Akademisi'ni faaliyete geçirdi. Başkan Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, gençlerin eğitimine katkı sağlamayı hedeflediklerini belirtti.



Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, göreve geldiği ilk günden itibaren öğrencilerin eğitim hayatlarına dokunmaya devam ediyor. Bu kapsamda, Tokat'ta eğitim gören öğrencilere yönelik Tokat Belediye Akademisi açıldı. Tokat Belediyesi başkanlık makamında düzenlenen programda Başkan Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kır ve eğitimcilerin katılımlarıyla Tokat Belediye Akademisi tanıtıldı. Online eğitimlerin, çevrimiçi sınavların ve testlerin yer aldığı Tokat Belediye Akademisi'nin duyurusunu yapan Belediye Başkan Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, eğitimde öncü olmaya devam ettiklerini belirtti.



"Ücretsiz eğitim imkânı sunuyoruz "



Başkan Yazıcıoğlu eğitim ve öğretimin çocukların içindeki cevheri ortaya çıkaracağını ifade ederek, "Eğitim ve öğretim, bir milletin geleceğini aydınlatan meşaledir. İlim ve irfan yolunu gösteren bir pusuladır. Eğitim ve öğretim çocuklarımızın içinde var olan cevheri ortaya çıkarır. Ekibimle, 'Birlikte Güçlü, Eğitimde Önce' mottosuyla yola çıktık ve bugün siz değerli genç kardeşlerimizin eğitim hayatına bir nebze olsun katkıda bulunabilmek için içinizdeki cevheri ortaya çıkarabilmek amacıyla öğrenmeye hevesli tüm öğrencilerimize ücretsiz eğitim imkânı sunuyoruz. Günün her saatinde erişebileceğiniz online sınavlar, videolu eğitimler, ders anlatımları, çözümlü sorular ve tarama testleri gibi sınırsız bilginin yer aldığı Tokat Belediye Akademisini, değerli öğrenci kardeşlerimiz için hayata geçirdik. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından dağıtılacak olan Tokat Belediye Akademisi kartlarınız ile sisteme kayıt olabilir, bilgiye doğrudan ve kesintisiz bir şekilde erişebilirsiniz. Tokat Belediye Akademisi hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.