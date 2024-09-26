Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli İş Başı Yaptı

Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli için valilik binası önünde karşılama töreni düzenlendi.

Karşılamaya Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Vali Yardımcıları, İlçe Kaymakamları, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Saygılı, İl Emniyet Müdürü Mehmet Turhan, siyasi parti temsilcileri ile daire müdürleri katıldı.

Valilik şeref defterini imzaladıktan sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Mehmet Fatih Çiçekli, kendisini bu göreve layık gören Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya teşekkür etti. Çiçekli, hak, hukuk, adalet ve hakkaniyet içerisinde geçen 27 yıllık kamu hayatının Karaman Valiliği süresince de aynı istikamette geçeceğini söyledi.

Karaman Vali Yardımcısı olarak görevlendirilen Vali Çiçekli’nin eşi Esengül Korkmaz Çiçekli de, Karaman'da görev yapacak olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek yeni görevlerinin hayırlara vesile olmasını diledi.

Çiçekli, daha sonra makamına geçerek il protokolüyle bir süre görüştü.

Kaynak: İHA