Şehit Düşen Şeyda Yılmaz'a Eşi Semih'ten Veda: Sözleri Yürek Yaktı...

Ümraniye'de şehit düşen Şeyda Yılmaz Sivas'ta toprağa verildi. Şeyda Yılmaz'ın eşi Semih Yılmaz, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı. Yılmaz, "Bizim sevdamız vatan uğruna yarım kalan sevdalardan oldu, şehadetin kutlu olsun canım sevgilim" dedi.

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Şehit Düşen Şeyda Yılmaz'a Eşi Semih'ten Veda: Sözleri Yürek Yaktı...

İstanbul Ümraniye'de hırsızlık operasyonu sırasında çıkan arbede sırasında suç makinesi 19 yaşındaki Yunus Emre Geçti'nin açtığı ateşle ağır yaralanan 27 yaşındaki polis memuru Şeyda Yılmaz şehit düştü.

Şehit Düşen Şeyda Yılmaz'a Eşi Semih'ten Veda: Sözleri Yürek Yaktı... - Resim : 1

Şeyda Yılmaz'ın cenazesi İstanbul'da düzenlenen törenin ardından baba ocağı Sivas'a getirildi. Sivas'ta düzenlenen törende aile üyeleri ayakta durmakta güçlük çekti.

Şehit Düşen Şeyda Yılmaz'a Eşi Semih'ten Veda: Sözleri Yürek Yaktı... - Resim : 2

'ŞEHADETİN KUTLU OLSUN SEVGİLİM'

Törenin ardından Şeyda Yılmaz'ın kendisi gibi polis olan eşi Semih Yılmaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yürek yaktı.

Şehit Düşen Şeyda Yılmaz'a Eşi Semih'ten Veda: Sözleri Yürek Yaktı... - Resim : 3

"Bizim sevdamız vatan uğruna yarım kalan sevdalardan oldu" diyen Semih Yılmaz'ın paylaşımı şöyle:

"Bizim sevdamız vatan uğruna yarım kalan sevdalardan oldu, şehadetin kutlu olsun canım sevgilim, sen benim bu dünyadaki en büyük hasretliğimsin, seni daima sevdim ve ömrümün sonuna kadar sevmeye devam edeceğim dünyalar güzeli eşim benim."

Şehit Düşen Şeyda Yılmaz'a Eşi Semih'ten Veda: Sözleri Yürek Yaktı... - Resim : 4

Şehit Düşen Şeyda Yılmaz'a Eşi Semih'ten Veda: Sözleri Yürek Yaktı... - Resim : 5

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