Park Halindeki İETT Otobüsü Küle Döndü

Büyükçekmece’de park halindeki bir İETT otobüsünü alevler sardı. İtfaiye ekipleri korkutan yangını söndürürken otobüs kullanılamaz hale geldi.

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İstanbul Büyükçekmece’de sabahın ilk saatlerinde korkutan bir yangın meydana geldi. Muratçeşme Mahallesi’nde park halindeki bir İETT otobüsü, 06.10 sıralarında alevlere teslim oldu.

Park Halindeki İETT Otobüsü Küle Döndü - Resim : 1

Otobüsten yükselen dumanları fark eden vatandaşlar, durumu hızla itfaiye ekiplerine bildirdi. Ancak alevler kısa sürede büyüyerek tüm aracı sardı. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Ne yazık ki otobüs, kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış sebebi henüz bilinmezken, olayla ilgili detaylı inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Park Halindeki İETT Otobüsü Küle Döndü - Resim : 2

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Kaynak: İHA

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