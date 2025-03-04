Park Halindeki İETT Otobüsü Küle Döndü

İstanbul Büyükçekmece’de sabahın ilk saatlerinde korkutan bir yangın meydana geldi. Muratçeşme Mahallesi’nde park halindeki bir İETT otobüsü, 06.10 sıralarında alevlere teslim oldu.

Otobüsten yükselen dumanları fark eden vatandaşlar, durumu hızla itfaiye ekiplerine bildirdi. Ancak alevler kısa sürede büyüyerek tüm aracı sardı. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Ne yazık ki otobüs, kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış sebebi henüz bilinmezken, olayla ilgili detaylı inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA