Otoparkta Yangın! 6 Özel Halk Otobüsü Hurdaya Döndü

Burdur’da yangın faciası... Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi otoparkında çıkan yangında 5 otobüs tamamen yandı, 1 otobüs zarar gördü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Otoparkta Yangın! 6 Özel Halk Otobüsü Hurdaya Döndü

Burdur'da Aydınlıkevler Mahallesi'ndeki Burdur Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi otoparkında park halindeki otobüslerin birinde yangın çıktı. Hızla diğer otobüslere de yayılan yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Otoparkta Yangın! 6 Özel Halk Otobüsü Hurdaya Döndü - Resim : 1

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, 5 otobüs kullanılamaz hale geldi, ısıdan camları patlayan bir otobüs de son anda yanmaktan kurtarıldı.

Otoparkta Yangın! 6 Özel Halk Otobüsü Hurdaya Döndü - Resim : 2

Burdur Belediyesi İtfaiye Müdürü Mehmet Ali Ballak, ihbarın ardından 3 itfaiye aracı ve 11 personelin olay yerine geldiğini söyledi. Birbirine bitişik şekilde park halindeki otobüslerde başlayan yangında 5 otobüsün tamamen yandığını belirten Ballak, "Yangını kontrol altına aldık, soğutma çalışmaları devam ediyor. Ekibimiz yangının çıkış nedeniyle ilgili gerekli incelemeyi yapacak. Araç sahiplerine geçmiş olsun diliyorum. " diye konuştu.

Otoparkta Yangın! 6 Özel Halk Otobüsü Hurdaya Döndü - Resim : 3

Araç sahiplerinden Erkan Gedik de olay yerine geldiğinde otobüsünün yandığını gördüğünü, ekiplerin yangının nedenini araştırdığını kaydetti.

Kaynak: AA

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