Binde Bir Yaşanacak Olay, Herkes Bomba Düştü Sandı Gerçek Bambaşka Çıktı

Antalya’da 10 katlı bir apartmana düşen yıldırım yürekleri ağza getirdi. Bomba gibi düşen yıldırım 10.kattaki dairede büyük bir delik açılmasına sebep oldu. Olay anında dairede kimsenin olmaması ise büyük bir faciayı önledi.

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Antalya'da şiddetli sağanak sonrasında Meydan Kavağı Mahallesi'ndeki 10 katlı Hasan Güney Apartmanı'na yıldırım düştü.

Yıldırım sonrasında apartmanın 10'uncu katında bulunan Cihan Çelikörs'e ait dairenin salonuna koca bir delik açıldı.

Binde Bir Yaşanacak Olay, Herkes Bomba Düştü Sandı Gerçek Bambaşka Çıktı - Resim : 1

DAİRENİN SALONU DELİNDİ

Evde oturan Cihan Çelikörs’ün yıldırımın düştüğü sırada evde bulunmaması büyük bir faciayı önledi. Apartman sakinlerinin ihbarı ile olay yerine gelen itfaiye ekipleri yıldırım düşen noktada inceleme yaptı.

Binde Bir Yaşanacak Olay, Herkes Bomba Düştü Sandı Gerçek Bambaşka Çıktı - Resim : 2

BAYA BOMBA GİBİ

Daire sahibi Cihan Çelikörs, yaşananları şöyle açıkladı: Ben o sırada şantiyedeydim. Evde kimse yoktu. Baya bir bomba gibi patladı. Genel olarak binanın elektrik sistemleri çöktü. Evde de zarar var, tavan delindi. Yetkililer gelip bir rapor verdikten sonra binada ne kadar zarar var belli olacak. Elektrik ve elektronik cihazlarla alakalı sıkıntılar olabilir. Genel olarak hidrafor çalışmıyor, dairelere su gitmiyor şu anda.

Binde Bir Yaşanacak Olay, Herkes Bomba Düştü Sandı Gerçek Bambaşka Çıktı - Resim : 3

Kaynak: İHA

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