Özgür Özel'e Neden Saldırdı, Talimat Aldı mı? İşte Selçuk Tengioğlu'nun İfadesi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder için dün Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende yumruklu saldırıya uğramıştı. Saldırının ardından gözaltına alınan Selçuk Tengioğlu'nun emniyetteki işlemleri devam ederken, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’nde verdiği ifade ortaya çıktı.

'ANİ REFLEKSLE GELİŞEN BİR OLAY'

"Darp eylemini önceden planladınız mı?" sorusuna Tengioğlu, "Hayır ben bu eylemi planlamadım. Anlık gelişen bir olaydır. Ben Sırrı Süreyya Önder’in cenazesinin orada olduğunu öğrendiğim için Atatürk Kültür Merkezi önüne gittim. Özgür Özel’in orada olduğundan herhangi bir haberim yoktu. Tamamıyla ani refleksle gelişen bir olaydır. Kimse bana talimat vermedi. Anlık gelişen refleks sonucu meydana gelmiştir” yanıtını verdi.

'NE PARA ALDIM NE DE TALİMAT'

Herhangi bir siyasi partiye, oluşuma üye olmadığını da öne süren Tengioğlu, "Kimse bana para vermedi bu olay gerçekleştirmem için. Olay kendi başıma yaptığım bir olaydır. Ne kimseden para aldım, ne de talimat aldım. Devletten aldığım yaşlılık aylığımı Ziraat Bankası’ndan almaktayım. Bunun dışında cezaevinden çıktıktan sonra peyderpey tasarruf amaçlı biriktirdiğim Yapı Kredi Bankasında yaklaşık 380.000 TL civarında param bulunmaktadır. Bu para vadeli olarak durmaktadır. İstenildiğinde araştırma yapılabilir” dedi.

ÇOCUKLARINI ÖLDÜRDÜĞÜNÜ ANLATTI

Saldırgan Tengioğlu ifadesinde beş çocuğundan ikisini 2004 yılında öldürdüğünü anlattı ve "İskenderun Cezaevinde kaldığım süre zarfında Ağır Ceza Mahkemesi Heyeti tarafından cezai ehliyetim olup, olmadığına dair Adana Kurttepe Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine sevk edildim, hastanede 1 ay kadar yattım. Burada bana Şok Tedavisi de uyguladılar" dedi.

'SOSYAL YARDIM KARTIYLA GEÇİNİYORUM'

Geçimini devletten aldığı 65 yaş aylığı ve Beyoğlu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfı’nın verdiği sosyal yardım kartına yatırılan parayla karşıladığını ifade eden Tengioğlu, Tarlabaşı’nda bulunan bir apartta kaldığını ifade etti. Olay günü Taksim’e vakit geçirmek ve iş aramak maksadıyla yürürken Taksim meydan civarında kalabalık bir insan topluluğu gördüğünü ve orada bulunan birine kalabalığın nedenini sorduğunda Sırrı Süreyya Önder’in cenazesinin Atatürk Kültür Merkezine getirileceğini öğrendiği iddiasında bulundu ve ifadesine şöyle devam etti:

'ÖZEL'E VURMAMDAKİ SEBEP İÇİNDE OLDUĞUM ÜZÜNTÜ HALİ'

"Son dönemlerde Sırrı Süreyya Önder’in terörsüz Türkiye için yapmış olduğu çalışmalardan ve çabalarından dolayı sempati duyduğum için orada bulunmak istedim. Bundan dolayı Atatürk Kültür Merkezi'ne doğru yürüdüm. Atatürk Kültür Merkezi önündeki alana geldim. Burada Sırrı Süreyya Önder’in yakaya takılmak üzere küçük fotoğrafları vardı. Toplu iğneyle bana da uzattılar. Ben de aldım yakama taktım. Orada duygusal bir durum vardı, insanlar acılı ve kederliydiler. Barış ortamı vardı, ben de bundan dolayı duygusal olarak kalma gereği hissettim. Alana doğru yürüdüğümde Atatürk Kültür Merkezi içerisinden kalabalık bir grubun bana doğru geldiğini gördüm. Kalabalık grubun önünde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’i gördüm. Özgür Özel’in daha önceden Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanına, savcılarına, askerlerine, polislerine tehditvari konuşmaları olduğundan o an bir duygusal yapı içerisinde de olduğumdan bir anda kendimi kaybederek Özgür Özel’in yüzüne bir tokat vurdum. Özgür Özel’e tokat vurmamdaki sebep içinde olduğum üzüntü hali ve Özgür Özel’in sürekli tehdit dili kullanması, ülkemizi yabancı ülkelere şikayet etmesinden kaynaklanan tepkisel bir eylemdir. Bu sırada orada bulunan görevliler tarafından bana müdahale edildi ve yakalandım."

'BAĞIMLILIĞIM YOK, SPORU SEVERİM'

Herhangi bir bağımlılığı olup olmadığı sorulan Tengioğlu bu soruyu da “Ben alkol ve uyuşturucu madde kullanmam. Herhangi bir bağımlılığım da yoktur. Sporu seven bir insanım. Sabahları zaman bulduğumda spor yapmayı severim” diye cevapladı.

'BEN VATANINI MİLLETİNİ SEVEN BİR İNSANIM'

Tengioğlu ifadesini şöyle sonlandırdı:

“Son olarak üstüne basarak söylüyorum. Ben Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’in Sayın Cumhurbaşkanımıza ‘sana dünyayı dar ederim’ demesinden rahatsız olmuştum, gençleri birbirine düşürmesinden rahatsız olmuştum, savcılarımızı, polislerimizi tehdit etmesinden rahatsız olduğum için kendisini bir anda görünce bu eylemi gerçekleştirdim. Olayı anlık duygusal bir durum içerisinde olamam sebebiyle gerçekleştirdim. Planlı bir eylem değildir. Ani gelişen bir olaydır. Ben vatanını milletimi seven bir insanım. Bu aşamada söyleyeceklerim bunlardan ibarettir.”

Kaynak: ANKA