Otomobiller Kafa Kafaya Çarpıştı! Yaralılar Var

Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu kaza meydana geldi. 2 kişi yaralanırken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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Otomobiller Kafa Kafaya Çarpıştı! Yaralılar Var

Elazığ’da Cumhuriyet Mahallesi Korgeneral Hulusi Sayın Caddesi'nde trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken ambulans ile Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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Trafik kazası Elazığ
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