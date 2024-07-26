Kırşehir’de Korkunç Olay! Polis, Alacaklısını Eşinin Gözü Önünde Öldürdü
Kırşehir'de bir polis memuru, alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı şahsı eşinin gözleri önünde öldürdü. Polis, olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı.
Kırşehir'de bir polis memuru dehşet saçtı. Batman'dan Kırşehir'e gelen polis memuru R.K., alacak-verecek meselesi yüzünden aralarında husumet bulunan S.A.'nın Medrese Mahallesi'ndeki evine gitti.
EŞİNİN GÖZÜ ÖNÜNDE VURDU
R.K., evde S.A. ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede alevlenirken, R.K. yanındaki silahla eşinin gözleri önünde alacaklısını vurdu. Silah sesleri üzerine komşuları durumu polise bildirdi. S.A. olay yerinde hayatını kaybederken, şüpheli polis memuru olayın ardından teslim oldu.
Polis, olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı.
Kaynak: İHA
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