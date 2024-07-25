İstanbul’da ‘Huzurlu Sokaklar’: Polisi Tehdit Eden Bir Kişi Gözaltına Alındı

İstanbul Şişli’de İlçe Emniyet Müdürlüğü ve zabıta ekipleri tarafından "Huzurlu Sokaklar" denetimi gerçekleştirildiği esnada basın mensuplarının görüntü almasına tepki gösteren bir kişi, daha sonrasında tartışma yaşadığı polisleri tehdit ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

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İstanbul’da ‘Huzurlu Sokaklar’: Polisi Tehdit Eden Bir Kişi Gözaltına Alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından Şişli’de "Huzurlu Sokaklar" denetimi gerçekleştirildi. Saat 22.00’de başlayan denetimlere İlçe Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve zabıta ekipleri katıldı. Denetlemelerde mekanların yanı sıra içerisindeki müşterilere de GBT kontrolü yapıldı.
Denetimlerde Teşvikiye Mahallesi Topağacı mevkiinde yer alan eğlence mekânlarının yanı sıra ara sokaklarda alkol tüketen ve gürültüye sebebiyet vererek çevredekilere rahatsızlık veren kişiler nedeniyle denetim yapıldı. Ihlamur Yolu Sokağı üzerindeki mekanlardan birisinde denetleme yapıldığı esnada basın mensuplarının görüntü almasına tepki gösteren bir mekan işletmecisi, daha sonrasında tartışma yaşadığı polis memurlarını tehdit ettiği gerekçesiyle gözaltına alınarak Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

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Kaynak: İHA

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