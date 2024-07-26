Aynı Yemek Firmasından Hizmet Alan 2 Fabrikada Zehirlenme: Çok Sayıda İşçi Hastanelik Oldu

İzmir'in Torbalı ilçesine bağlı Pancar ve Yazıbaşı mahallelerinde faaliyet gösteren fabrikalarda akşam saatlerinde zehirlenme meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre özel bir yemek dağıtım firması tarafından hizmet alan iki fabrikada çalışan bazı işçiler, iddiaya göre mide bulantısı ve kusma şikayetleri gösterdi. Her iki fabrikada çalışan toplam 31 işçi, ambulanslar ve kendi imkanlarıyla Torbalı Devlet Hastanesine götürüldü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Hastanede tedavi altına alınan işçilerden 22'si tedavilerinin ardından taburcu edilirken, 9 işçinin tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA