Kavga İhbarına Giden Gece Bekçisi Bıçaklandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kavga ihbarına giden gece bekçisi yaşanan arbede sırasında bıçaklandı. Yaralanan bekçi hastaneye kaldırılırken, polis şüpheliyi gözaltına aldı.

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Kavga İhbarına Giden Gece Bekçisi Bıçaklandı

Olay saat 22.30 sıralarında Kocaeli'nin Gebze ilçesi Arapçeşme Mahallesi Kavak Caddesi üzerinde meydana geldi.

Cadde üzerinde kavga olduğu yönünde ihbar alınması üzerine bölgeye gece bekçileri sevk edildi. Bekçiler iki grup arasındaki kavgayı ayırdıkları sırada grup içerisindeki kimliği belirsiz bir kişi, bekçi H.B.'yi bıçakladı. 2 bıçak darbesi ile yaralanan bekçi yere düşerken, kimliği belirsiz şüpheli olay yerindeki diğer bekçiler tarafından etkisiz hale getirildi.

Yaralı bekçi, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, bekçiyi bıçaklayan şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: DHA

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