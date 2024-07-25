Spor Federasyonları Yönetmeliği Resmi Gazete’de

''Bugünkü Resmi Gazete'de Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Spor Federasyonları Yönetmeliği yayımlandı.

Spor Federasyonları Yönetmeliği Resmi Gazete’de

Resmi Gazete’de yayımlanan Spor Federasyonları Yönetmeliği’nde, genel kurullarının toplanması, delegelerin belirlenmesi, divanın oluşturulması, delege listesine yapılacak itirazlar, yönetim, denetim ve disiplin kurulu aday listelerinin oluşturulması ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılacak ayni ve nakdî yardıma ilişkin usul ve esaslar düzenleniyor.

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Kaynak: ANKA

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