Konyalı Vatandaştan 'Katliam Yasası'na Tepki: 'Millet Açlıktan Ölüyor, Başka Derdiniz mi Yok?'
Konya'da yaşayan Rukiye Bağcı isimli kadının, sokak hayvanlarını katletmenin önünü açan yasa teklifine gösterdiği tepki sosyal medyada gündem oldu. Bağcı, "Koskoca devlet bunu yapar mı? Ben bir cahil kadın biliyorum da okumuş adamlar bilmiyor mu" diyerek yasa teklifine tepki gösterdi.
Konyalı Vatandaştan 'Katliam Yasası'na Tepki— Gerçek Gündem (@gercekgundem) July 24, 2024
🗣️ 'Kısırlaştırsana! Bunlar Terörist mi, Evinize Girdi Dolarınızı mı Çaldı?'
🗣️ 'Millet Açlıktan Ölüyor, Başka Derdiniz mi Yok?'
🗣️'Yasanız Batsın'https://t.co/5uw2DBv1e0 pic.twitter.com/P9HdWk5XRg
Sokak hayvanlarına "ötanazi" uygulanmasını öngören 17 maddelik ‘Hayvanları Koruma Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin, görüşmelerin üçüncü gününde TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu’nda kabul edilmesine yönelik tepkiler sürüyor.
'YASANIZ BATSIN'
Konya Güvenhisar’dan Rukiye Bağcı isimli bir kadın, "Koskoca devlet bunu yapar mı? Ben bir cahil kadın biliyorum da okumuş adamlar bilmiyor mu? Kısırlaştırsana, bunlar terörist mi, evinize girdi dolarınızı mı çaldı, çaldı çırptı yat mı aldı, yasanız batsın, millet açlıktan ölüyor başka derdiniz mi yok?" diyerek sokak hayvanlarına ötanazi uygulanmasını öngören yasa teklifine tepki gösterdi.