Konyalı Vatandaştan 'Katliam Yasası'na Tepki: 'Millet Açlıktan Ölüyor, Başka Derdiniz mi Yok?'

Konyalı Vatandaştan 'Katliam Yasası'na Tepki



🗣️ 'Kısırlaştırsana! Bunlar Terörist mi, Evinize Girdi Dolarınızı mı Çaldı?'



🗣️ 'Millet Açlıktan Ölüyor, Başka Derdiniz mi Yok?'



🗣️'Yasanız Batsın'https://t.co/5uw2DBv1e0 pic.twitter.com/P9HdWk5XRg — Gerçek Gündem (@gercekgundem) July 24, 2024

Sokak hayvanlarına "ötanazi" uygulanmasını öngören 17 maddelik ‘Hayvanları Koruma Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin, görüşmelerin üçüncü gününde TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu’nda kabul edilmesine yönelik tepkiler sürüyor.

'YASANIZ BATSIN'

Konya Güvenhisar’dan Rukiye Bağcı isimli bir kadın, "Koskoca devlet bunu yapar mı? Ben bir cahil kadın biliyorum da okumuş adamlar bilmiyor mu? Kısırlaştırsana, bunlar terörist mi, evinize girdi dolarınızı mı çaldı, çaldı çırptı yat mı aldı, yasanız batsın, millet açlıktan ölüyor başka derdiniz mi yok?" diyerek sokak hayvanlarına ötanazi uygulanmasını öngören yasa teklifine tepki gösterdi.