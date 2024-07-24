Türkiye'de 100 İşçiden 85'i Sendikasız

Sendikalar ve Toplu iş sözleşmeleri gereğince işkollarındaki işçi sayıları ve sendikaların üye sayılarına ilişkin 2024 Temmuz ayı istatistikleri hakkında tebliğ Resmi Gazete’de yayımlandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca, işkollarındaki işçi sayıları ve sendikalı üyelerin yer aldığı tebliğ Resmi Gazete’de yayımlandı. Kararda çeşitli iş kollarındaki çalışan sayısı ve Temmuz ayı içindeki sendikalı üyelerin bulunduğu bilgiler paylaşıldı.

YÜZDE 0,46 AZALDI

Buna göre, 16 milyon 973 bin 61 işçiden yüzde 14.80'ine denk gelen 2 milyon 512 bin 33'ünün herhangi bir işçi sendikasına üyeliği söz konusu iken işçilerin yüzde 85'nin de sendika üyeliği bulunmuyor. Böylece, Ocak ayında 2 milyon 495 bin 423 olan sendikalı işçi sayısı, 16 bin 610 kişi artmasına karşın sendikalı olan işçi oranı yüzde 0,42 azaldı.

EN BÜYÜK SENDİKA TÜRK METAL

Üye sayısı açısından 295 bin 192 üye ile Türk Metal Sendikası en büyük sendika olurken, onu 275 bin 317 üye ile Hizmet İş, 211 bin 657 üye ile Öz Sağlık İş izledi.

Kaynak: ANKA